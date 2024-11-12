Почти двести объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 173 объекта. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них — 141 земельный участок в аренду, 23 — на продажу, одно нежилое помещение в аренду, восемь — на продажу. Так, например, в городском округе Шаховская можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет, стартовая цена — 14 083,62 рубля в год.

Напомним, что торги в регионе проводят в электронной форме. Подобрать можно на интерактивной карте Единого портала торгов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.