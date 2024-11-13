Почти семьдесят дополнительных автобусов вышли на маршруты Мострансавто в Подмосковье

АО «Мострансавто» вывело на подмосковные маршруты 68 дополнительных автобусов, чтобы повысить качество обслуживания жителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сокращение интервалов движения и повышение общей транспортной доступности особенно важны в условиях постоянно растущего числа жителей Подмосковья. Эта работа будет продолжена», — отметил и. о. генерального директора АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.

Помимо этого, компания также оптимизирует классность автобусов и схемы движения, а также обновляет расписания. Расписание движения автобусов можно получить здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.