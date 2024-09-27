Почти сорок тысяч воспитателей работают в Подмосковье

В Подмосковье работают более 35 тысяч воспитателей. Об этом в День воспитателя и всех дошкольных работников сообщает Московская областная Дума.

«Сегодня мы выражаем благодарность воспитателям, которые с любовью и терпением заботятся о наших детях, за их самоотверженный труд. <…> Мы многое делаем для того, чтобы в регионе были созданы комфортные условия как для воспитанников, так и для специалистов», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в детских садах региона насчитывается более 423,4 тысячи детей. При этом регион демонстрирует хорошие показатели по рождаемости, поэтому в муниципалитетах ежегодно открывают новые учреждения и ремонтируют старые. В 2024 году уже открылись 26 новых детских садов, включая внебюджетные. До конца года в планах открыть еще девять.

Напомним, что с мерами поддержки подмосковных воспитателей можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.