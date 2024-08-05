Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Подготовительные работы в образовательных учреждениях находятся в активной фазе, потому что вскоре начнется новый учебный год. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов поручил проконтролировать сроки сдачи объектов, которые построили или капитально отремонтировали в регионе, а также проверить их безопасность.
«В начале августа мы коснемся темы подготовки к учебному году. Все, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно безопасностью», — подчеркнул губернатор.
К новому учебному году в регионе планируется открыть 24 новые школы и 10 детских садов. Помимо этого, 41 школу и 23 сада откроют после капитального ремонта.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.