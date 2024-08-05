Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье

Подготовительные работы в образовательных учреждениях находятся в активной фазе, потому что вскоре начнется новый учебный год. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов поручил проконтролировать сроки сдачи объектов, которые построили или капитально отремонтировали в регионе, а также проверить их безопасность.