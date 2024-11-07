Почти три тысячи жителей и гостей Подмосковья посетили музей «Новый Иерусалим» в «Ночь искусств»
Фото: [Пресс-служба «Нового Иерусалима»]
Более 2,6 тысячи человек посетили музей «Новый Иерусалим» в Истре в рамках ежегодной акции «Ночь искусств», которая прошла в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, гости смогли бесплатно увидеть постоянную экспозицию и выставку-лабораторию «Невидимы и свободны», спектакль-перформанс, раздел постоянной экспозиции «Особая кладовая» и не только. Дети также могли посетить центр «Экспонариум», добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.