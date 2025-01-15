Подмосковье оказалось в числе лидеров по реализации программы помощи многодетным в погашении ипотеки

Подмосковье заняло второе место по реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки в России, в рамках нее жители могут получить до 450 тыс. рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.

Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев уточнил, что в 2024 году участниками программы стали более 9,2 тыс. семей, в общей сложности они получили порядка 4,2 млрд рублей.

«Благодаря участию в программе у семей появляется существенное подспорье для того, чтобы приобрести свое жилье», — отметил Олег Гаджиев.

Он уточнил, что по поручению президента России Владимира Путина программу продлили до 2030 года. Многодетные семьи также могут воспользоваться программой «семейной ипотеки» и другими мерами поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.