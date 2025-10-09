Подмосковье представило стенд на международной выставке в Узбекистане

Российские компании представили свою продукцию в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования на международной выставке «Aquatherm Tashkent 2025» в Узбекистане, стенд в рамках межрегионального сотрудничества организовал подмосковный Фонд поддержки ВЭД. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности продукцию и технологии на стенде представили 14 российских производителей из Подмосковья, Пермского края, Калужской и Ульяновской областей. Московскую область представили производитель санитарно-гигиенической продукции и оборудования для клининга ООО «Мерида», производитель инженерно-сантехнических, вентиляционных систем ООО «Нимбус», производитель полотенцесушителей «Энергетик».

Кроме того, участниками стали производитель монтажной пены и герметиков ООО «Полимерторг», производитель воздуховодов для вентиляции ООО «Системные Конвекторы» и производитель гибкой подводки для сантехники ООО«Люкс ЛК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.