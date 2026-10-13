Подмосковье представит инновационные проекты на Российской энергетической неделе

Делегация Подмосковья примет участие в Российской энергетической неделе

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Фото: [Министерство энергетики Московской области]

Подмосковье представит инновационные проекты на Российской энергетической неделе. Она стартует 14 октября в Москве, сообщает Министерство энергетики Московской области.

Представители Минэнерго Подмосковья выступят на профильных сессиях, посвященных модернизации энергосистемы, внедрению энергоэффективных технологий и развитию инфраструктуры региона.

«Участие в РЭН позволяет нам синхронизировать региональные планы с федеральной повесткой, обмениваться лучшими практиками и намечать совместные проекты, которые напрямую могут влиять на качество жизни жителей Подмосковья», - отметил глава министерства Сергей Воропанов.

На стенде Подмосковья представят проекты «Портал потребителя» и «Энергия под ключ», диспетчерскую информационную систему «Модус», газовый котел «Могучий», электрозаправочную станцию РЕОН.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил готовность коммунальщиков к зиме.

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