Подмосковье представит инновационные проекты на Российской энергетической неделе
Делегация Подмосковья примет участие в Российской энергетической неделе
Фото: [Министерство энергетики Московской области]
Подмосковье представит инновационные проекты на Российской энергетической неделе. Она стартует 14 октября в Москве, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Представители Минэнерго Подмосковья выступят на профильных сессиях, посвященных модернизации энергосистемы, внедрению энергоэффективных технологий и развитию инфраструктуры региона.
«Участие в РЭН позволяет нам синхронизировать региональные планы с федеральной повесткой, обмениваться лучшими практиками и намечать совместные проекты, которые напрямую могут влиять на качество жизни жителей Подмосковья», - отметил глава министерства Сергей Воропанов.
На стенде Подмосковья представят проекты «Портал потребителя» и «Энергия под ключ», диспетчерскую информационную систему «Модус», газовый котел «Могучий», электрозаправочную станцию РЕОН.
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