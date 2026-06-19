Подмосковье

Московская область уверенно удерживает позиции одного из лидеров по развитию медицинского сегмента малого и среднего предпринимательства: на долю региона приходится около 6,2% всех медицинских МСП, работающих в России. При этом компании активно пользуются мерами государственной поддержки — в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой выступает Корпорация МСП, они привлекли 142 млн руб. на реализацию своих проектов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Динамика поддержки сектора в целом по стране также демонстрирует уверенный рост. С начала 2026 года медицинские предприятия МСП смогли получить более 2,2 млрд руб. господдержки — это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно заметен рост объема заемных средств на инвестиционные проекты: он увеличился на 60% и приблизился к отметке в 1,1 млрд руб. При этом каждый 3-й кредит был выдан под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП — такой инструмент заметно упрощает доступ бизнеса к финансированию.

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