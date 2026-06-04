Губернатор Подмосковья рассказал о работе команды на ПМЭФ

Подмосковье планирует подписать на полях ПМЭФ 42 соглашения на 95 млрд рублей, что позволит создать 7,7 тыс. рабочих мест для жителей. Об этом в своих социальных сетях сообщи губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас ПМЭФ — это прежде всего практический результат. За годы участия Московская область реализовала около 80% подписанных на форуме соглашений. Это 1,3 трлн рублей инвестиций и более 164 тыс. созданных рабочих мест», - написал он.

Губернатор подчеркнул, что в регионе стараются сопровождать каждый проект и делать все возможное, чтобы они переходили в стадию реализации. В 2026 году особое внимание уделят роботизации, искусственному интеллекту и развитию формата «Лайт Индастриал». Последний представляет собой готовую инфраструктуру для быстрого запуска производств. В частности, будут реализованы проекты по автоматизации складской логистики, производству промышленных роботов, внедрению ИИ-решений в строительстве, образовании и других сферах.

Подмосковный стенд на форуме посвятили технологиям будущего, которые уже работают сегодня. Посетители смогут увидеть двухуровневый робот-сортировщик и робот-палетайзер, который заменяет тяжелый ручной труд на складах, пройти экспресс-профориентацию у ИИ-зеркала, проверить здоровье с помощью медицинского ассистента GIGADOK и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.