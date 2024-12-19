Подмосковье вошло в число наиболее привлекательных туристических мест в России

Подмосковье оказалось в числе самых привлекательных туристических мест в России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области со ссылкой на «Индекс туристической привлекательности регионов России», который представили накануне на площадке Русского географического общества.

Для расчета данного показателя специалисты оценивали масштабы туриндустрии и интенсивность турпотока, инфраструктуру, объекты туристского интереса, управление туристской привлекательностью региона и не только. Подмосковье оказалось лидером в номинации «Регионы-лидеры по онлайн-интересу туристов». Путешественники выбирают его за наличие загородных отелей, достопримечательностей, сезонных фестивалей.

В общей сложности для составления индекса с помощью нейросети было проанализировано более 6 млн текстов о посещении 82 регионов России. В результате исследований Московская область вошла в пятерку лидеров и заняла четвертое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.