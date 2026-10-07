Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников конкурса «Спасибо Интернету»

Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу участников Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2026» — от региона подано уже 773 работы , оставить заявку м ожно до 27 октября. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участниками могут стать граждане в возрасте от 50 лет, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности или освоили работу в интернете самостоятельно. Им предложат несколько номинаций, среди них — «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Я волонтер!». Для преподавателей компьютерной грамотности открыта специальная номинация «Авторские методики преподавания». Узнать другие подробности можно на сайте «Азбука интернета».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.