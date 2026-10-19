Подмосковье за три квартала 2026 года экспортировало 370 тонн мороженого. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос в 1,5 раза, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наши производители выпускают продукцию как для внутреннего, так и для зарубежного рынка, и последовательно расширяют географию поставок. Важно поддерживать эту динамику и создавать условия для дальнейшего развития экспортного потенциала», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

За восемь месяцев в Подмосковье произвели почти 66 тыс. тонн мороженого. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Подмосковье приходится 15,5% общероссийского производства и 45,2% производства в ЦФО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что три компании из Подмосковья стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России».