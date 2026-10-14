Подмосковная каратистка одержала победу на Кубке Маршала А. И. Покрышкина в Новосибирске

Представительница Московской области Ксения Белякова (СШОР по единоборствам, Люберцы) завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по каратэ «Кубок Маршала А. И. Покрышкина», которые прошли с 9 по 11 октября в Новосибирске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она стала победительницей турнира в весовой категории до 68 кг в дисциплине «кумитэ». Кубок Маршала А. И. Покрышкина прошел в Новосибирске в ледовом дворце спорта «Сибирь». В 2026 году турнир состоялся в 23-й раз и собрал более 1600 спортсменов из шести стран — России, Белоруссии, Ганы, Казахстана, Кот-д’Ивуара и Кыргызстана, а также представителей 26 регионов России. Соревнования посвящены памяти трижды Героя СССР, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Состязания провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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