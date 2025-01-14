Подмосковная новогодняя елка оказалась в числе лучших в России

Новогодняя елка из Богородского округа оказалась на третьем месте среди лучших в рамках конкурса «Елки России», за нее отдали свой голос более 77 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Новогоднее оформление Фонтанной площади в Ногинске продолжит радовать всех жителей и гостей региона по конца зимы. Ежегодно мы активно работаем над благоустройством центров наших городов, улиц и набережных. Мы создаем комфортные пространства для прогулок и отдыха, включая как большие парки, так и уютные скверы с детскими площадками», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На втором и третьем месте в конкурсе оказались ели из Санкт-Петербурга и Чеченской Республики, в общей сложности в нем приняли участие более 783 тыс. человек. Награждение победителей и призеров пройдет 23 апреля на V Международной выставке-конференции по развитию комфортной городской среды ParkSeason Expo 2025 в Москве.

Елки в России устанавливались в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.