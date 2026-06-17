Подмосковная саблистка Яна Егорян стала серебряным призером на чемпионате Европы

Подмосковная спортсменка Яна Егорян (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) заняла второе место в первый день чемпионата Европы по фехтованию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в личном первенстве на саблях. Двукратную олимпийскую чемпионку в финале обошла испанка Лусия Мартин-Португес со счетом 15:13. Для Егорян медаль стала первой наградой на чемпионатах Европы с 2019 года, в ее активе это 11-я медаль континентальных первенств в карьере (семь золотых, две серебряные и две бронзовые).

Соревнования проходят с 16 по 21 июня в городе Антони (Франция).

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