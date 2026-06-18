Подмосковная сборная одержала победу на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе
Сборная Подмосковья одержала победу в соревнованиях по греко-римской борьбе
Фото: [Федерация спортивной борьбы России]
Подмосковная сборная заняла первое место на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященных памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Турнир прошел в формате матчевых встреч «стенка на стенку». Представители Подмосковья в финале смогли одержать победу над сборной Сибирского федерального округа. На третьем месте оказалась команда Республики Башкортостан.
В состав сборной Московской области вошли спортсмены из СШОР по единоборствам (Красногорск) Асрорбек Ахмедов, Атеш Бадалов, Тамирлан Гетигежев, Максим Головенчиц, Аъзамхон Ишанов и Арсен Кудаев. Кроме того, Тимофей Черников, Кирилл Дудкин и Дмитрий Тельпиз в составе команды представляли СШОР «Комета» (Подольск), Петр Митусов - коломенскую СШОР по единоборствам.
Юбилейный, 40-й мемориал Владимира Бормана прошли 11 и 12 июня в Уфе в рамках федеральной программы «Спорт России». В нем приняли участие команды из Москвы, Сибири, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Тюменской областей, Башкортостана и Татарстана.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.