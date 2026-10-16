Подмосковная спортсменка одержала победу на первенстве мира по спортивной борьбе U-23
Спортсменка Подмосковья одержала победу на первенстве мира по спортивной борьбе
Фото: [Федерация спортивной борьбы России]
Подмосковная спортсменка Алина Шевченко (весовая категория до 68 кг, СШОР по единоборствам, Егорьевск) завоевала золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет, которое проходит с 12 по 18 октября в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она провела четыре схватки, в финальном поединке ей удалось победить Ксению Тереню (Белоруссия) с техническим преимуществом – 11:0.
Соревнования проходят в Лас-Вегасе, их участниками стали сильнейшие молодые борцы из различных стран мира.
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