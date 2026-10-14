Подмосковные бадминтонистки завоевали медали на Кубке России по спорту глухих

Подмосковные спортсменки завоевали три медали на Кубке России по спорту глухих в дисциплине бадминтон, который прошел с 9 по 11 октября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Екатерина Матвиива (Жуковский) в паре с Анастасией Каретниковой (Ярославская область) одержали победу в парном женском разряде. Кроме того, Екатерина Матвиива заняла третье место в одиночном женском разряде. Лана Черных (Жуковский) в паре с Аленой Боровковой (Нижегородская область) оказались бронзовыми призерами в парном разряде.

Состязания провели в рамках программы «Спорт России», их участниками стали 48 спортсменов из девяти регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.