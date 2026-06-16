Подмосковные боксеры завоевали 11 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве России по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет, а также юниорок 17-18 лет, которое проходило с 1 по 13 июня в Краснодаре. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ксения Вишневская (48 кг, Королев, СШОР по боксу Московской области) оказалась победительницей среди юниорок 17-18 лет, Виктория Климова (50 кг, Домодедово), Ангелина Верченко (54 кг, Ивантеевка) и Ксения Андреева (57 кг, Чехов) - заняли второе место. Виктория Багдасарян (63 кг, Павловский Посад) оказалась бронзовым призером. В результате Подмосковье заняло второе место в командном зачете в этой возрастной категории.

Среди юниорок 19-22 лет первое место заняли Полина Спирина (54 кг, Домодедово) и Арина Варсанян (63 кг, Королев, СШОР по боксу Московской области), третье место - Дарья Панова (75 кг, Электросталь, СШОР по боксу Московской области) и Елизавета Семенова (81 кг, Чехов). В результате спортсменки разделили третье место со сборной Санкт-Петербурга.

Арцруни Хачатрян (75 кг, Люберцы) стал вторым среди юниоров 19-22 лет, Теймураз Набиев (92 кг, Чехов) - третьим.

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали 536 спортсменов из 74 регионов России.

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