Подмосковные борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях в Тамбове

Представители Московской области завоевали две золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Евгения и Сергея Артюхиных, которые прошли со 2 по 5 октября в Тамбове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победителем турнира в весовой категории до 38 кг стал Кирилл Дудкин (Подольск). Еще одно золото в копилку сборной региона принес Александр Боронин (Подольск), который в финале встретился с подмосковным борцом Максимом Герасимовым (Подольск), ставших серебряным призером.

Анатолий Аверин (Химки) выступал в весовой категории до 97 кг. В весовой категории до 60 кг второе место занял Александр Аванесян (Подольск). Рустам Абдуллаев (Подольск) завоевал серебро в весовой категории до 41 кг.

Бронзовыми призерами соревнований стали Алексей Марочкин (Химки, весовая категория до 82 кг) и Савелий Болдарев (Подольск, весовая категория до 52 кг).

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти Евгения и Сергея Артюхиных прошли в Тамбове. Мероприятие прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.