Подмосковные борцы завоевали семь наград на всероссийских соревнованиях памяти Лататуева в Ярославле

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей - золотую, четыре серебряные и две бронзовые - на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти В.Н. Лататуева, которые прошли с 15 по 17 октября в Ярославле. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анатолий Аверин (СШОР по единоборствам, Химки) одержал победу среди мужчин в весовой категории до 97 кг. Серебряными призерами стали Играмудин Зиядханов (до 65 кг, СШОР по единоборствам, Химки), Ашот Агамирян (до 97 кг, СШОР по единоборствам, Химки), а также юноши до 18 лет Магомед Барахоев (до 65 кг, СШОР по единоборствам, Химки) и Павел Семенов (до 71 кг, СШОР по единоборствам, Химки).

На третьем месте оказались Ярослав Кобин (до 72 кг, СШОР по единоборствам, Химки) и Максим Аверин (до 97 кг, СШОР по единоборствам, Химки).

Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России», их организовали в 14‑й раз и посвятили памяти подполковника ФСБ Владимира Лататуева.

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