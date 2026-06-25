Подмосковные брейкеры завоевали три награды на Кубке мира в Москве

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Кубке мира по брейкингу, который прошел с 18 по 22 июня в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Мирослав Чернов (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) одержал победу в командных соревнованиях 4×4 среди мужчин 19 лет и старше. В состав его команды под названием Green Panda также вошли спортсмены из других регионов: Алексей Булгаков, Иван Прок и Даниил Хотьков. Кроме того, в паре с Даниилом Хотьковым представитель Подмосковья стал серебряным призером в командных соревнованиях 2×2 среди мужчин 19 лет и старше.

Вероника Никишина (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в паре с Викторией Тихоновой оказалась на третьем месте в командных соревнованиях 2×2 среди женщин 19 лет и старше.

В ведомстве напомнили, что брейкинг является олимпийской дисциплиной, дебютировавшей на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.