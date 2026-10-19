Подмосковные дзюдоисты завоевали три награды в третий день чемпионата России в Минеральных Водах

Подмосковные спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую медали в третий день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходит с 14 по 18 октября в Минераловодском городском округе Ставропольского края, к финалу турнира в копилке сборной региона два серебра и три бронзы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дарья Захарова (Подольск, СШОР по единоборствам) стала серебряным призером в весовой категории до 52 кг, Ролан Кунижев (областной Центр олимпийских видов спорта) — в весовой категории до 90 кг. В весе до 100 кг третье место занял Идар Бифов (областной Центр олимпийских видов спорта).

В первый день соревнований подмосковные дзюдоисты Александр Плеханов (до 60 кг, Подольск) и Эмиль Раджабханов (до 66 кг, Химки) завоевали бронзовые медали.

В общей сложности участниками чемпионата стали 35 спортсмена из Московской области, он впервые проходит на Ставрополье. Его организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.