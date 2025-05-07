Подмосковные энергетики устранили все нарушения в основной сети 6-110 кВ после циклона

В Подмосковье работники предприятия «Россети Московский регион» в полном объеме ликвидировали нарушения на основой сети 6-110 кВ. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Московской области.

В ведомстве отметили, что полностью были выполнены работы по восстановлению высоковольтной сети напряжением 6-10 кВ в Дмитрове.

Продолжается работа по частным заявкам жителей по сети 0,4 кВ. Также ведется ремонт на участках сетей в СНТ, ДНТ и коттеджных поселков.

По сетям 0,4 кВ напряжение подают по основной или резервной схемам.

Ранее в Минэнерго области рассказали, что специалисты закончили основные работы по восстановлению подачи электричества.