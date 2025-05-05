Подмосковные энергетики завершили основные работы по восстановлению электроснабжения

Специалисты предприятия «Россети Московский регион» закончили основные работы по восстановлению электроснабжения. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В целом в округах восстановили подачу электричества в более чем 800 населенных пунктах.

Работы продолжаются, специалисты трудятся круглосуточно. Местами отмечаются единичные повторные нарушения, которые связаны с падениями деревьев в связи с сильным ветром. Они оперативно устраняются.

Полностью подключили энергообъекты в западной и северо-западной частях области. В Истре и Рузе проводится работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. На севере помимо Пушкино, Мытищ и Сергиева Посада восстановили электроснабжение в Клину и Талдоме. Продолжаются работы в Солнечногорске и Дмитрове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по ликвидации последствий циклона.