Подмосковные фехтовальщики стали победителями и призерами на детском первенстве России

Подмосковная сборная по фехтованию на саблях среди мальчиков завоевала золотые медали на детском первенстве России, команда шпажисток стала бронзовым призером. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, золотые медали получили воспитанники подмосковной СШОР по фехтованию (Химки) Кирилл Блинов, Демид Голеус, Савелий Лазарев и Марк Хуруджи. На втором месте оказалась команда Новосибирской области-1, на третьем - сборная Санкт-Петербурга-1.

В командном первенстве у девушек-шпажисток бронзовыми призерами стали спортсменки Таисия Соверченко (СШОР по фехтованию, Химки), Полина Жаворонкова (СШОР по фехтованию, Химки), Алиса Шаман (УОР №2, Звенигород), Кира Подвербная (ФОК «Салют», Долгопрудный).

Соревнования прошли в Тольятти с 4 по 16 июня в рамках федеральной программы «Спорт России».

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