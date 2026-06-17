Подмосковные каноисты завоевали две медали на чемпионате Европы в Португалии

Подмосковные спортсмены Сергей Свинарев и Алексей Коровашков завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Свинарев одержал победу в каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди мужчин, он представляет областной Центр олимпийских видов спорта. На втором месте оказался каноист из Испании, на третьем — представитель Белоруссии.

Коровашков (областной Центр олимпийских видов спорта) оказался вторым в каноэ-одиночке на дистанции 500 м среди мужчин. Первым стал чешский каноист, третьим — спортсмен из Греции.

Соревнования являются одним из ключевых международных стартов сезона для ведущих гребцов Старого Света, они проходили с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью (Португалия).

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