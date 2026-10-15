Подмосковные компании представили свою продукцию на отраслевой выставке в Ташкенте

При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области свою продукцию на 14-й Международной выставке «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника, Бассейны, Технологии по охране окружающей среды и Возобновляемые источники энергии — Aquatherm® Tashkent 2026» в Узбекистане представили 10 компаний из Подмосковья. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, участниками мероприятия стали ООО «ТЕРМ СЕРВИС» (г. Королев), ООО «Формат» (г. Долгопрудный), ООО «СПВ» (г. Серпухов), ООО «Эдельвайс» (г. Ногинск), ООО «Краны Балашихи» (г. Балашиха). Кроме того, продукцию представили ООО «НИМБУС» (г. Мытищи), ООО «Термафлекс Изоляция +» (г. Щелково), ООО «Вентиляционные системы» (г. Мытищи), ООО «ДомГласс» (г. Домодедово) и ООО «ТЕРМА» (г. Фрязино).

Выставка представляет собой единственное в Узбекистане отраслевое специализированноей мероприятие. Там представлены последние разработки, новинки и инновации в области отопления, вентиляции и кондиционирования. В 2026 году участниками выставки стали более 200 компаний и брендов из 11 стран.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.