Подмосковные конькобежцы завоевали две медали на всероссийских соревнованиях памяти Б. И. Шавырина

Подмосковные спортсмены завоевали две медали — золотую и бронзовую — на XII всероссийских спортивных соревнованиях по конькобежному спорту памяти Б. И. Шавырина, которые проходят с 14 по 18 октября в Коломне. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Даниил Алдошкин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) одержал победу на дистанции 5 тыс. м среди мужчин. Еще одну награду на дистанции 500 м среди женщин получила Ирина Кузнецова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна).

На льду коломенской арены выступают порядка 150 конькобежцев из 21 региона России и Белоруссии, Подмосковье представляют 19 спортсменов. Состязания проводят при поддержке Союза конькобежцев России и Федерации конькобежного спорта области в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.