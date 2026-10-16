Подмосковные льготники оформили более 1,3 тыс. заявок на компенсацию расходов на дорогу в санаторий

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 1,3 тыс. заявлений на компенсацию проезда к месту лечения и обратно, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье», компенсацию могут получить федеральный льготники, а также сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, при условии, что они зарегистрированы в Московской области. При подаче заявления необходимо приложить документ, подтверждающий нахождение гражданина в санаторно-курортной организации или медицинском учреждении на лечении.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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