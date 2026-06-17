Подмосковные лучники завоевали медали на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА

Подмосковные спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата — две золотые, пять серебряных и две бронзовые, он проходил с 8 по 14 июня в Алексине (Тульская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу в личных соревнованиях одержали Екатерина Кондратьева в дисциплине «блочный лук, класс W1, женщины». В командных соревнованиях первое место заняли Екатерина Кондратьева и Елена Крутова в дисциплине «блочный лук, W1, женщины».

Все спортсмены представляют областной Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Состязания являются одними из ключевых для российских паралимпийцев, в них приняли участие более 120 спортсменов из 27 регионов страны. Турнир проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.