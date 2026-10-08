Подмосковные многодетные семьи подали более 6,5 тыс. заявлений на выплату взамен участка

С начала 2026 года в Подмосковье услугой по получению единовременной денежной выплаты многодетной семье взамен земельного участка воспользовались более 6,5 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление на оформление выплаты в размере 400 тыс. рублей взамен участка могут подать многодетные семьи, если они стоят в очереди на земельный участок. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить цифровые копии документов.

В ведомстве добавили, что встать на учет для бесплатного предоставления земельных участков можно также на портале.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.