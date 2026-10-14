Подмосковные пилоты дронов завоевали шесть наград на первенстве России в Москве

Подмосковные участники завоевали шесть медалей на первенстве России по гонкам дронов, которое прошло с 9 по 11 октября на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Мирон Черемных (Королев) и Кирилл Журавлев (Подольск) стали лучшими в командном зачете в классах 75 и 330 мм. Черемных также одержал победу в личном зачете в классах 200 и 330 мм и стал вторым в личном зачете в классе 75 мм завоевал.

Журавлев оказался бронзовым призером в личном зачете в классах 200 и 330 мм.

Участниками соревнований стали более 80 сильнейших юных пилотов из 23 регионов страны, их провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.