Подмосковные пловцы завоевали восемь наград на чемпионате России в Казани

Подмосковные завоевали восемь медалей на чемпионате России по плаванию - две золотые, три серебряные и три бронзовые, он проходил с 6 по 11 июня во Дворце водных видов спорта в Казани. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальные дни соревнований Иван Гирев (Ленинский округ) стал серебряным призером чемпионата на дистанции 100 м вольным стилем. До этого региональные спортсмены получили еще семь наград разного достоинства. Так, например, победителем соревнований на дистанции 200 м баттерфляем среди мужчин стал Герман Зажирский (Истра). Гирев стал лучшим на дистанции 200 м вольным стилем и так далее.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены получили путевки на чемпионат Европы по водным видам спорта. Его проведут в Париже с 31 июля по 16 августа. Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.