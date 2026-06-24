Подмосковные прыгуны в воду завоевали две золотые медали на первенстве Европы в Будапеште

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Илья Надеев (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) выступил в составе российской команды и стал победителем в смешанных командных соревнованиях. Кроме того, Виктория Казанцева (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) заняла первое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с московской спортсменкой Александрой Кедриной.

Соревнования в возрастных категориях 14-15 и 16-18 лет проходят с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия), на них разыграют 16 комплектов наград.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.