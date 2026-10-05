Подмосковные самбисты одержали победу на молодежном первенстве мира

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые медали на молодежном первенстве мира по самбо, которое прошло со 2 по 4 октября в Салониках (Греция). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в спортивном самбо среди юношей 16-18 лет победу одержали Никита Стрельцов (весовая категория до 64 кг, Королев, СШОР по единоборствам) и Амин Ермолаев (до 71 кг, Королев, СШОР по единоборствам). Кроме того, Анастасия Бережкова (до 59 кг, Реутов, МАУ ДО «Спортивная школа») стала лучшей в спортивном самбо среди юниорок 18-20 лет, выиграв решающую схватку досрочно.

Соревнования прошли на арене PAOK Sports Arena в Салониках, их участниками стали более 700 спортсменов из 40 стран. Российские самбисты выступали под национальным флагом и гимном и завоевали 18 медалей из 21 возможной во второй день турнира.

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