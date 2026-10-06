Подмосковные самбисты получили награды на молодежном первенстве мира

Подмосковные самбисты завоевали четыре медали на молодежном первенстве мира по самбо, которое прошло со 2 по 4 октября в Салониках (Греция). В копилке представителей региона три золота и серебро, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Серебряную медаль в весовой категории свыше 72 кг завоевала Параскева Генералова (СШ «ЦДЮС», Мытищи) в возрастной группе девушек 14-16 лет. В финале подмосковная самбистка уступила сопернице из Украины со счетом 1:4.

До этого золотые медали первенства мира завоевали Никита Стрельцов (весовая категория до 64 кг, Королев, СШОР по единоборствам), Амин Ермолаев (до 71 кг, Королев, СШОР по единоборствам) и Анастасия Бережкова (до 59 кг, Реутов, МАУ ДО «Спортивная школа»).

По итогам турнира сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 33 золотые, 11 серебряных и семь бронзовых медалей. Соревнования проводились в трех возрастных группах.

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