Подмосковные шахматисты завоевали 11 медалей на первенстве Азии среди школьников

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве Азии среди школьников, которое прошло в Туле. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, София Гаер (Серпухов, девушки до 13 лет) одержала победу в классических шахматах. На втором месте оказались Алиса Юнкер (Домодедово, девушки до 17 лет) и Ульяна Бубнова (Домодедово, девушки до 15 лет), на третьем — Александра Морозова (Егорьевск, девушки до 15 лет), Лев Егорушкин (Сергиев Посад, мальчики до 11 лет) и Александр Мармылев (Краснознаменск, мальчики до 9 лет).

Кроме того, Юнкер и Бубнова стали лучшими в рапиде. У Татьяны Клюевой (Подольск) и Софии Гаер — бронзовые медали. Гаер заняла первое место первенства Азии в блице.

В общей сложности российская сборная на дебютном для себя первенстве Азии среди школьников завоевала 25 медалей — восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых. Состязания провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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