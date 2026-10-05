Подмосковные школьники прошли новый «Урок цифры» более 17 тыс. раз

Подмосковные школьники прошли урок по теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии», который стартовал неделю назад, свыше 17 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках занятия их знакомят с основами работы с 3D-печатью и 3D-моделированием, рассказывают какую роль в этих процессах играет искусственный интеллект. В игровом тренажере ученики открывают собственную 3D‑студию и учатся создавать объекты для школьного фестиваля. Все материалы разделены на три уровня сложности, по итогам прохождения урока участники получают сертификаты.

Пройти задания можно самостоятельно дома или на занятиях в школе. Тренажер доступен онлайн до 25 октября на платформе «Урока цифры».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.