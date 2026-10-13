Подмосковные шпажистки завоевали три награды на всероссийских соревнованиях в Казани
Шпажистки Подмосковья завоевали три награды на всероссийских соревнованиях
Фото: [Федерация фехтования России]
Подмосковные спортсменки завоевали три медали — две золотые и одну серебряную — на всероссийских соревнованиях по фехтованию «Золотая осень» среди спортсменов до 15 лет, которые прошли в Казани. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Мария Приголовкина (УОР № 4, Чехов) заняла первое место в личном первенстве среди шпажисток. Кроме того, сборная региона в составе Марии Приголовкиной, Алисы Шаман и Пелагеи Щербаковой (все — УОР № 4, Чехов) стала лучшей в командном первенстве среди шпажисток.
Максим Арбиев (Центр фехтования Ильгара Мамедова, Химки) занял второе метсо в личном зачете среди шпажистов.
Соревнования прошли в Казани в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.