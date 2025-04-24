Подмосковные спортсменки стали призерами Всероссийских соревнований по баскетболу

СШОР по баскетболу из Мытищ завоевала бронзовые награды на Всероссийских спортивных соревнованиях среди девушек до 15 лет им. Евгения Гомельского. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В матче за третье место подмосковные спортсменки сыграли с представительницами СШОР им. Александра Гомельского, он завершился со счетом 61:54.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие три команды из Подмосковья. Финал прошел в городе Салавате Республики Башкортостан в ДС «Нефтехимик», турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.