Подмосковные спортсменки завоевали медали на первенстве России в Пензе

Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали на первенстве России по прыжкам в воду среди юношей и девушек 12-13 лет - две золотые и две бронзовые, оно прошло с 9 по 14 июня в Пензе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктория Базылева (СШОР по водным видам спорта, Руза) одержала победу в дисциплине «вышка-выбор» (5 м, 7,5 м, 10 м), Виктория Базылева и Мария Москвина (СШОР по водным видам спорта, Электросталь) - в синхронных прыжках с вышки (5 м, 7,5 м, 10 м). Кроме того, они стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках с тркхметрового трамплина.

Бронзовую медаль также получили Алексей Сидоров и Федор Сальников (оба – СШОР по водным видам спорта, Электросталь) в синхронных прыжках с вышки (5 м, 7,5 м, 10 м).

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России», их участниками стали 205 юных спортсменов из 16 регионов страны. Первенство является одним из ключевых стартов для юных прыгунов в воду.

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