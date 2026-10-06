Подмосковные студенты смогут принять участие в онлайн-соревновании по кибербезопасности
Фото: [медиасток.рф]
До 16 октября подмосковные студенты смогут зарегистрироваться на соревнования по кибербезопасности. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
К участию допускаются студенты, которым уже исполнилось 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ и находящиеся в России во время проведения соревнований. Участникам предстоит собрать команду до пяти человек и выполнить задания различных категорий в области информационной безопасности.
Соревнования начнутся 17 октября. Результаты объявят 24 октября на онлайн-трансляции награждения победителей. Победители получат денежные призы и подарки от организаторов.
Ознакомиться положением конкурса и подать заявку для участия можно на официальном сайте мероприятия.
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