Подмосковные студенты смогут принять участие в онлайн-соревновании по кибербезопасности

До 16 октября подмосковные студенты смогут зарегистрироваться на соревнования по кибербезопасности. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию допускаются студенты, которым уже исполнилось 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ и находящиеся в России во время проведения соревнований. Участникам предстоит собрать команду до пяти человек и выполнить задания различных категорий в области информационной безопасности.

Соревнования начнутся 17 октября. Результаты объявят 24 октября на онлайн-трансляции награждения победителей. Победители получат денежные призы и подарки от организаторов.

Ознакомиться положением конкурса и подать заявку для участия можно на официальном сайте мероприятия.

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