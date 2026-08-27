Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году

В Подмосковье к новому учебному году капитально отремонтировали 58 школ и построили 14 новых. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на форуме педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании».

«Все у нас там, кроме ремонта, на месте: и умные доски, и компьютеры, и робототехника. Вы знаете, что мы закупили большую партию материалов, связанную с роботами, которые уже будут производиться с сентября в Подмосковье», — сказал Воробьев.

По его словам, это материалы, на которых можно программировать и делать реальную практическую работу, выращивать все, что связано с 3D-печатью. Губернатор подчеркнул, что для развития сферы образования важно внедрять как все духовно-нравственное, так и все новое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.