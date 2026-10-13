Подмосковные теннисистки завоевали медали на турнире WTA-1000 в Пекине
Подмосковные теннисистки завоевали две медали на турнире WTA-1000
Фото: [WTA]
Подмосковные спортсменки Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) и Диана Шнайдер (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) завоевали две медали — серебряную и бронзовую — на турнире категории WTA-1000, который прошел со 2 по 11 октября в Пекине (Китай). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Андреева стала серебряным призером в одиночном разряде, в финале она уступила Циньвэнь Чжэн (Китай). На третьем месте оказались Никола Бартунькова (Чехия) и Элисе Мертенс (Бельгия).
Шнайдер стала бронзовым призером в парном разряде в паре с Элисе Мертенс (Бельгия), победу одержали Габриэла Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия).
Соревнования прошли в Пекине, они являются одними из самых престижных в женском теннисе.
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