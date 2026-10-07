Подмосковные теннисисты завоевали три награды на всероссийских соревнованиях в Москве

Подмосковные спортсмены завоевали три медали - золотую, серебряную и бронзовую - на всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов до 22 лет, которые прошли в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алина Савостикова (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в паре с Анной Пятириковой (Москва) одержала победу в женском парном разряде, Эдгард Киселев и Родион Уедраого (УОР №3, Химки) стали серебряными призерами в мужском парном разряде завоевали. Кроме того, в смешанном парном разряде третье место заняли Эдгард Киселев и Алина Савостикова.

Савостикова также выполнила норматив «Мастер спорта России».

Состязания прошли в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир собрал сильнейших молодых теннисистов из различных регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.