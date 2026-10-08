Подмосковные тхэквондисты завоевали пять наград на межрегиональных соревнованиях

Представители Московской области завоевали пять медалей на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Запад — Восток», которые прошли со 2 по 4 октября в Котельниках, в копилке представителей региона три золота и две бронзы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали завоевали Ева Арман (весовая категория до 47 кг, Королев), Вероника Макеева (до 57 кг, Лобня) и Александр Чернов (до 59 кг, Лобня). Бронзовые награды завоевали Даниил Телегин (до 48 кг, Королев) и Алексей Сомов (до 51 кг, Королев).

Соревнования прошли в Котельниках на базе спортивного комплекса в микрорайоне Силикат, в них приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов России. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.