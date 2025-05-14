Подмосковные врачи дали советы по профилактике гипертонии у детей

Специалисты НИКИ детства в рамках Недели борьбы с артериальной гипертензией дали советы по профилактике гипертонии у детей. Рекомендации врачей привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Причиной повышения давления могут быть различные заболевания: болезни почек, эндокринные нарушения, опухоли и сердечно-сосудистые патологии. Кроме того, давление может повыситься на фоне приема некоторых медикаментов.

Если у ребенка кружится или болит голова, ухудшилось зрение, появилась тошнота или рвота, пошла кровь из носа, это может говорить о повышении давления.

«Родителям необходимо следить за состоянием здоровья ребенка, чтобы вовремя принять меры и предотвратить возможные осложнения. Для этого полезно ориентироваться на таблицы норм артериального давления, соответствующие возрасту ребенка», — отметила кардиолог учреждения Наталья Гусева.

Чтобы предотвратить повышение артериального давления у ребенка, рекомендуется избегать стрессов, снизить учебную нагрузку, соблюдать режим дня, больше времени проводить на свежем воздухе, увеличить физическую активность, обеспечить полноценный сон и сбалансированное питание.

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