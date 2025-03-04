Подмосковные врачи объяснили, чем опасно ожирение у детей

Специалисты НИКИ детства в рамках Всемирного дня борьбы с ожирением объяснили, чем опасно ожирение у детей, и рассказали, как помочь ребенку скорректировать вес. Советы медиков приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врачей, основные факторы, которые способствуют развитию ожирения у детей, — это неправильное питание и недостаток физической активности.

В свою очередь, ожирение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Это повышенный риск развития сахарного диабета, заболеваний сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата.

Лечение ожирения требует комплексного подхода, поэтому лучше обратиться к врачу, а не самостоятельно сажать ребенка на диету. Для профилактики ожирения следует пересмотреть пищевые привычки всей семьи. Нужно ограничить потребление высококалорийных продуктов и увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Кроме того, важно обеспечить ребенку достаточную физическую активность.

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